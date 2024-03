Ferrari dans le rouge, Citi passe à "vendre"

PARIS (Reuters) - Ferrari recule lundi à la Bourse de Milan après que Citigroup a abaissé sa recommandation de "neutre" à "vendre", citant un ralentissement de la croissance attendu en 2024 pour le constructeur italien de voitures de luxe. À la Bourse de Milan, vers 09h45 GMT, l'action Ferrari recule de 2,6% à 382,20 euros contre un repli de 0,04% pour l'indice FTSE MIB de Milan. La valorisation actuelle de Ferrari étant déjà élevée, un nouveau relèvement est difficile à justifier, estime Citi. "Nous comprenons que les marchés actions sont concentrés plus que jamais sur les titres de 'qualité' et Ferrari pourrait facilement continuer à monter et nous pourrions être en tort sur notre approche", reconnaissent les analystes dans une note. A lire aussi... "Mais après un rally de 30% depuis décembre, et une valorisation proche de 12 fois le chiffre d'affaires et 57 fois le bénéfice attendu pour 2024, nous estimons que celle-ci est riche et dégradons à vendre". Citi a porté son objectif de cours à 329 euros, soit une décote de 15% par rapport au cours actuel. "Nous ne pouvons pas évaluer Ferrari à 400 euros", indique l'intermédiaire. En 2023, le chiffre d'affaires du constructeur italien a progressé de 17%, son bénéfice par action (BPA) de 36% et le flux de trésorerie disponible de 42%. Citi indique que les prévisions initiales de Ferrari pour l'exercice 2024 ne prévoient qu'une croissance de 8% à 10% du chiffre d'affaires, du BPA et du flux de trésorerie disponible "Les révisions à la hausse des prévisions de Ferrari ont été en moyenne d'environ 10% depuis 2019 (en excluant 2020), cela signifierait toujours une année de croissance beaucoup plus lente", indiquent les analystes de Citi. (Rédigé par Augustin Turpin, avec la contribution d'Alessandro Parodi, édité par Blandine Hénault)