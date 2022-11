Ferrari abaisse sa prévision de marge bénéficiaire pour 2022 malgré un solide troisième trimestre

MILAN (Reuters) - Ferrari revu à la baisse mercredi sa prévision de margé bénéficiaire pour l'ensemble de l'année, malgré avoir dépassé les attentes au troisième trimestre et relevé son objectif de bénéfice d'exploitation, soutenu par une augmentation à deux chiffres de ses expéditions.

La marge bénéficiaire du fabricant italien de voitures de sport est désormais attendue à environ 35% en 2022, contre une prévision précédente à plus de 35%.

Les coûts industriels et les dépenses de recherche et développement ont augmenté au cours du dernier trimestre, principalement en raison de la hausse des amortissements et de l'inflation, a déclaré Ferrari.

Côté bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA), le constructeur s'attend désormais à réaliser plus de 1,73 milliard d'euros, contre une prévision déjà améliorée de 1,70-1,73 milliard d'euros fournie trois mois plus tôt.

Après avoir brièvement viré à la hausse après la publication des résultats, le titre Ferrari coté à Milan a chuté jusqu'à -2,4%. Vers 12h35 GMT, l'action baissait de 1,4%.

Au troisième trimestre, l'EBITDA ajusté du groupe a augmenté de 17% à 435 millions d'euros, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 418 millions d'euros, selon un consensus Reuters.

