Fernando Gaviria s'adjuge la 3e étape du Tour de Pologne

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Grande première cette saison pour Fernando Gaviria ! Le sprinteur colombien de la UAE Team Emirates a remporté jeudi au sprint la 3e étape du Tour de Pologne à Rzeszów après 226 de kilomètres de course. Le cycliste de 26 ans signe son premier succès de l’année. Gaviria a parfaitement géré cette arrivée en plaçant une attaque décisive dans les derniers mètres. Il devance sur la ligne Olav Kooij (Jumbo-Visma) et Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious). Vainqueur mardi de la 2e étape, le Portugais João Almeida (Deceuninck Quick-Step) a connu une journée plutôt tranquille sur les routes de Pologne et conserve sa tunique de leader du classement général. Almeida compte toujours 4 secondes d’avance sur ses deux poursuivants, Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) et Diego Ulissi (UAE Team Emirates).