Fermeture des écoles primaires à New Delhi en raison de la pollution élevée

NEW DELHI, 4 novembre (Reuters) - Les écoles primaires de New Delhi fermeront leurs portes à partir de samedi en raison d'un niveau de pollution atmosphérique jugé dangereux et des mesures de régulation de la circulation sont à l'étude, a déclaré vendredi le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal.

Les habitants de la capitale sont nombreux à se plaindre d'une gêne respiratoire, d'irritations dans les yeux, le nez et la gorge avec un niveau de particules nocives pour la santé près de 40 fois supérieur à la limite fixée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), selon des données du Centre de contrôle de la pollution.

Cette pollution a non seulement un impact sur les personnes souffrant de pathologies mais aussi sur les personnes en bonne santé.

"Nous fermons toutes les écoles primaires à Delhi à compter de demain", a déclaré Arvind Kejriwal lors d'une conférence de presse, ajoutant que les activités de plein air seraient également supprimées pour les jeunes enfants.

L'entrée de la capitale a par ailleurs été interdite jeudi soir aux camions roulant au diesel et transportant des marchandises non essentielles.

Cette décision fait suite à un flot de témoignages angoissés de parents sur les réseaux sociaux, mais aussi d'alertes d'organisations environnementales, qui ont pressé les pouvoirs publics d'agir.

New Delhi, qui compte 20 millions d'habitants, est considérée comme la capitale la plus polluée de la planète. La saison hivernale est la plus critique, avec l'apparition d'un "smog", un brouillard jaunâtre lié aux émissions des véhicules, des usines, mais aussi aux brûlages agricoles dans les Etats voisins du Pendjab et du Haryana, avant les nouvelles moissons. (Reportage Tanvi Mehta, version française Sophie Louet, édité par Jean-Stéphane Brosse)