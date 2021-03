Fermer les écoles en Ile-de-France, "dernière chose à faire", dit Blanquer

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Une fermeture des écoles en Ile-de-France en raison de l'épidémie due au coronavirus "n'est pas du tout le scénario privilégié" et serait "la dernière chose à faire", a déclaré mardi Jean-Michel Blanquer.

Interrogé sur le sujet sur BFM TV, alors que la situation sanitaire dans Paris et sa région suscite des inquiétudes croissantes, le ministre de l'Education nationale a répondu: "Ce n'est pas du tout le scénario privilégié."

"L'école est prioritaire, les enfants sont prioritaires (...) on sait très bien que la fermeture des écoles, des collèges et des lycées peut être très nuisible, y compris pour la santé physique et psychique des enfants et puis tout simplement pour leur apprentissage", a-t-il ajouté.

"C'est la dernière chose à fermer. C'est d'autres éventualités qui sont regardées avant celle-là. Ce serait la dernière chose à faire, le cas échéant, mais on n'en est pas là."

