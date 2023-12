"Ferme ta gueule", lance Larcher à Mélenchon après ses propos sur Ruth Elkrief

(Corrige coquille paragraphe 4) PARIS (Reuters) - Le président du Sénat, Gérard Larcher, a dénoncé mercredi une position "irresponsable" et "inacceptable" de Jean-Luc Mélenchon, après ses propos controversés sur la journaliste Ruth Elkrief. Interrogé au micro de RTL sur ce qu'il pourrait dire au chef de file de La France insoumise (LFI), Gérard Larcher a répondu : "Ferme ta gueule". Dans un message publié dimanche sur X, Jean-Luc Mélenchon s'en est pris à la journaliste Ruth Elkrief après une interview tendue avec le coordinateur de LFI, Manuel Bompard, portant notamment sur la situation au Proche-Orient. Le chef de file de LFI a qualifié la journaliste de "manipulatrice" et de "fanatique", des propos qui ont rapidement suscité l'indignation de la classe politique alors que Ruth Elkrief a dû être placée sous protection policière. "Quelqu'un qui a des millions d'abonnés sur X et qui se comporte de cette manière, qui en quelque sorte par sa parole crée un brasier qui peut enflammer, diviser, qui montre du doigt une de vos consoeurs. Et on voit avec quelle allusion derrière, et bien je dois dire que c'est inacceptable", a réagi mercredi Gérard Larcher. "Pour moi Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain", a-t-il ajouté. Lundi, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran avait déjà estimé que Jean-Luc Mélenchon était sorti "du giron républicain", qualifiant le leader insoumis d'"oncle très gênant qu'on a n'a plus envie d’inviter aux repas". (Rédigé par Blandine Hénault, avec la contribution de Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)