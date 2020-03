Fedex abandonne ses prévisions financières pour 2020

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le groupe américain de livraisons FedEx a abandonné mardi ses prévisions financières pour 2020, citant l'impact "important" de la crise du coronavirus sur son activité, et a annoncé qu'il allait réduire ses coûts pour faire face aux incertitudes engendrées par la pandémie.

Le groupe a toutefois annoncé au titre du quatrième trimestre des résultats supérieurs aux attentes, de plus en plus d'entreprises ayant recours à son service de livraisons express par avion pour sauvegarder leurs chaînes d'approvisionnement mises à mal par la pandémie de coronavirus.

Le titre Fedex a progressé de 5% dans les échanges électroniques après-Bourse avant de se retourner à la baisse pour céder plus de 2%.

Le résultat net ajusté du groupe a reculé à 371 millions de dollars, soit 1,41 dollar par action, sur le trimestre clos fin février, contre un bénéfice de 797 millions de dollars un an plus tôt (et 3,03 dollar par action).

Le chiffre d'affaires a progressé sur la période de 3% à 17,5 milliards de dollars.

Les analystes anticipaient en moyenne un résultat net ajusté de 1,41 dollar par action et des revenus de 16,89 milliards de dollars, selon des données Refinitiv IBES.

(Lisa Baertlein et Ankit Ajmera, Blandine Hénault pour la version française)