Federer impérial, plus aucun Français en lice

Pour la première fois depuis 1981, aucun français ne disputera de troisième tour en Grand Chelem sur deux tournois consécutifs. La journée à Wimbledon a déjà mal commencé avec les défaites pleines de regrets pour Gaël Monfils et Jérémy Chardy, battus respectivement par Pedro Martinez 6-3 6-4 4-6 7-6(5) et Ilya Ivashka 4-6 6-3 6-2 6-4. Déjà opposé à Rafael Nadal à Roland-Garros, Richard Gasquet a subi la loi de Roger Federer sur le Centre Court. Le Suisse à dominé la partie en montrant un visage rassurant 7-6(1) 6-1 6-4. Le Maestro affrontera le Britannique Cameron Norrie pour une place en deuxième semaine. Enfin, Benjamin Bonzi a bien résisté contre Marin Cilic avant de s'incliner 6-4 3-6 6-3 7-6(5). Aucun souci du côté des favoris avec les qualifications de Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Mattéo Berrettini et Félix Auger-Aliassime. Le Canadien aura d'ailleurs fort à faire au prochain tour face au fantasque Nick Kyrgios, vainqueur tranquille de Gianluca Mager 7-6(7) 6-4 6-4.