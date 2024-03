Fed: Powell se dit conscient des risques d'une politique monétaire restrictive

Fed: Powell se dit conscient des risques d'une politique monétaire restrictive













Crédit photo © Reuters

par Howard Schneider WASHINGTON (Reuters) - Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a assuré jeudi que la banque centrale américaine était "bien consciente" des risques que sa politique monétaire restrictive faisait peser sur l'économie mais a réitéré que toute baisse des taux d'intérêt dépendrait de l'évolution de la conjoncture, notamment un ralentissement continu de l'inflation. Auditionné par la commission bancaire du Sénat, Jerome Powell répondait à une question du sénateur démocrate de l'Ohio, Sherrod Brown, qui a demandé au banquier central d'expliquer pourquoi la Fed n'avait pas été plus rapide à réduire les taux "pour empêcher les travailleurs de perdre leur emploi". "Nous sommes bien sûr bien conscients de ce risque et très soucieux de l'éviter", a déclaré Jerome Powell. "Si ce que nous attendons et ce que nous observons - une croissance forte et continue, un marché du travail solide (...) des progrès dans la réduction de l'inflation - si l'économie évolue dans cette direction, alors nous pensons que l'assouplissement prudent de notre politique restrictive (...) peut et va commencer au cours de cette année". A lire aussi... Jerome Powell s'était déjà exprimé la veille lors d'une audition devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants, au cours de laquelle il a affirmé que la Fed pourrait baisser les taux "à un moment donné cette année" si l'économie américaine évolue comme prévu. (Reportage de Howard Schneider; Blandine Hénault pour la version française, édité par Sophie Louet)