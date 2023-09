Fed: Le nouveau vice-président et la nouvelle gouverneure ont prêté serment

(Reuters) - Philip Jefferson a prêté serment mercredi en tant que vice-président de la Réserve fédérale américaine (Fed) alors que les responsables de la banque centrale se préparent à une nouvelle réunion du comité de politique monétaire (FOMC) la semaine prochaine. Lisa Cook, gouverneure de la Fed, a aussi prêté serment pour un nouveau mandat de 14 ans et Adriana Kugler comme nouveau membre du conseil des gouverneurs de la Fed. Ces nominations, qui avaient été confirmées par le Sénat la semaine dernière, ne devraient pas changer le résultat de la réunion du FOMC, prévue les 19 et 20 septembre et à l'issue de laquelle un statu quo sur le taux des fonds fédéraux est largement attendu. Jusqu'ici les trois nouveaux nommés au sein de la Fed n'ont que peu dévoilé leurs opinions. Philip Jefferson devrait néanmoins s'aligner sur la position du président Jerome Powell selon laquelle la Fed pourrait avoir encore besoin d'agir face aux pressions inflationnistes persistantes. Adriana Kugler, née en Colombie, est la première personne d'origine hispanique à rejoindre le conseil des gouverneurs de la Fed. Philip Jefferson et Lisa Cook sont tous les deux noirs, une diversité inédite pour le conseil de la Fed en 109 ans d'histoire. (Reportage Ann Saphir, Blandine Hénault pour la version française)