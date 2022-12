Fed : La probabilité estimée d'une modération du resserrement monétaire monte encore...

(Reuters) - Le marché revoit à la hausse la probabilité que la Réserve fédérale ralentisse le rythme de la remontée de ses taux début 2023, avant de probablement mettre fin au cycle de resserrement monétaire en mars, indiquent mardi les contrats à terme sur les taux d'intérêt après la publication d'une décélération plus marquée que prévu de l'inflation en novembre.

Les "futures" intègrent désormais qu'il y a plus de chances que la Fed relève ses taux de 25 points de base, et non de 50 points de base, lors des réunions de février et de mars.

L'objectif du taux des fonds fédéraux se situerait alors dans une fourchette de 4,75%-5%, ce qui est en deçà des attentes de certains économistes compte tenu du taux d'inflation toujours élevé et de la vigueur du marché du travail.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 7,1% sur un an en novembre, soit la hausse la moins importante depuis décembre 2021.

Les investisseurs évaluent désormais que la Fed abaisserait ses taux d'un peu plus d'un demi-point d'ici la fin de 2023.

(Ann Saphir, version française Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)