Fed : L'inflation américaine devrait rester tenace selon Bullard

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'inflation aux Etats-Unis devrait persister et exiger de la Réserve fédérale américaine qu'elle s'attelle à la ramener à l'objectif de 2%, a déclaré jeudi James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis. "Nous avons encore un long chemin à parcourir et je pense que l'inflation sera difficile à ramener à l'objectif de 2% (...) nous allons donc devoir continuer à faire pression pour nous assurer que l'inflation diminue", a-t-il dit lors d'un évènement organisé par l'Arkansas Bankers Association. (Lindsay Dunsmuir, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)