FDJ confirme ses objectifs 2022, annonce un accord pour l'acquisition de ZEturf
17 novembre (Reuters) - La Francaise des Jeux (FDJ) annonce jeudi dans un communiqué:
* RÉITÉRER SES OBJECTIFS 2022
* ANTICIPER UNE HAUSSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE PLUS DE +8 % EN 2022
* ANTICIPER UN TAUX DE MARGE D'EBITDA DE L'ORDRE DE 24 % EN 2022
* VISER UNE CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE 2022-2025 DU CHIFFRE D'AFFAIRES DANS LE HAUT D'UNE FOURCHETTE COMPRISE ENTRE +4 % ET +5 % EN 2025
* TABLER SUR UNE CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE 2022-2025 DES MISES DIGITALES SUPÉRIEURE À 20%
* PRÉVOIR UN TAUX DE MARGE D'EBITDA SUPÉRIEUR À 25 % EN 2025
* VISER UN TAUX DE DISTRIBUTION DU RÉSULTAT NET DU GROUPE FDJ COMPRIS ENTRE 80 % ET 90 % EN 2025
* AVOIR SIGNE UN ACCORD POUR L'ACQUISITION DU GROUPE ZETURF Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)
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