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FDJ annonce un CA de 2,62 milliards d'euros en 2023

FDJ annonce un CA de 2,62 milliards d'euros en 2023

15 février (Reuters) - La Francaise des Jeux SA :

* FDJ EN 2023 : POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT DU GROUPE SUR DES BASES SOLIDES

* CHIFFRE D'AFFAIRES DE 2 621 MILLIONS D'EUROS, EN PROGRESSION DE +6,5 % ET DE +2,8 % À PÉRIMÈTRE COMPARABLE

* EBITDA COURANT DE 657 MEUR , EN HAUSSE DE +11,3 %, SOIT UNE MARGE DE 25,1 %

A lire aussi...Comptage

* RÉSULTAT NET DE 425 MEUR

* OBJECTIFS 2024 : PROGRESSION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTIVITÉS DE LOTERIE ET DE PARIS SPORTIFS ET JEUX EN LIGNE EN CONCURRENCE EN FRANCE DE L'ORDRE DE +5 % Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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