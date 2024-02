FDJ annonce l’ouverture de son OPA sur Kindred

19 février (Reuters) - La Francaise des Jeux SA : * FDJ ANNONCE L'OUVERTURE DE SON OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SUR KINDRED * L'AUTORITÉ SUÉDOISE DE SUPERVISION DES MARCHÉS FINANCIERS (SFSA) A APPROUVÉ AUJOURD'HUI LE " DOCUMENT D'OFFRE " RELATIF À L'OFFRE * CETTE OFFRE OUVRIRA LE 20 FÉVRIER 2024 POUR UNE PÉRIODE DE 39 SEMAINES MAXIMUM * L'AG EXTRAORDINAIRE DE KINDRED AMENÉE À SE PRONONCER SUR UN CHANGEMENT DES STATUTS POUR UN RACHAT DU SOLDE DES TITRES DÈS LE SEUIL DE DÉTENTION DE 90 % DU CAPITAL ATTEINT SE TIENDRA LE 15 MARS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)