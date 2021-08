Faux départ pour Arsenal, battu par le promu Brentford

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Nouvelle saison mais même maux pour Arsenal. Opposés à Brentford en ouverture de la Premier League saison 2021-2022, les Gunners se sont inclinés 2-0. Maîtres du jeu, ces derniers ne sont pourtant pas parvenus à tromper la vigilance de David Raya. Alors, Sergi Canos s'en est donné à cœur joie pour ouvrir la marque en faveur des abeilles d'une frappe sèche à la 22ème minute. Devant à la pause, le promu a même doublé la mise par l'intermédiaire de Christian Norgaard (73'), et ce malgré les changements opérés par Mikel Arteta. Si Arsenal a poussé, le score n'a plus bougé et Brentford est le premier leader du championnat d'Angleterre. Le club de Londres devra quant à lui rebondir dès la semaine prochaine face à Chelsea.