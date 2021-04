Faute de puces, la Peugeot 308 repasse au compteur à aiguilles

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Stellantis reviendra d'ici quelques semaines au bon vieux compteur à aiguilles sur la Peugeot 308, une conséquence inattendue de la pénurie de semi-conducteurs qui frappe l'ensemble de l'industrie automobile depuis plusieurs mois.

"C'est un moyen habile et agile de contourner un problème bloquant pour la production de la voiture, le temps que la crise des 'chips' prenne fin", a dit mercredi à Reuters un porte-parole du groupe automobile né de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler.

Alors que les véhicules troquent aujourd'hui de plus en plus le traditionnel combiné d'instruments analogiques contre une dalle numérique, le risque de décevoir certains clients est jugé limité puisque le retour aux aiguilles ne concerne qu'un modèle de la galaxie Stellantis.

Et qui plus est un modèle en fin de vie puisque l'actuelle berline Peugeot 308 sera produite jusqu'à l'automne à Sochaux, avant de céder à la place à une nouvelle génération fabriquée à Mulhouse et qui retrouvera elle un compteur numérique dans l'air du temps.

Stellantis réserve pour l'heure ses compteurs dernier cri aux modèles les plus demandés, comme le SUV Peugeot 3008. Les compteurs ronds à aiguilles devraient réapparaître sur la 308 courant mai, le temps que Stellantis réactive les approvisionnements avec ses fournisseurs.

La marque Peugeot réfléchit de son côté à l'impact tarifaire de cette décision industrielle, peut-être avec une ristourne de 400 euros selon la chaîne de télévision LCI.

La 308 s'est vendue à près de 98.000 exemplaires à travers le monde l'an dernier.

(Gilles Guillaume, édité par Nicolas Delame)