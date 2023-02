Faurecia va vendre SAS Cockpit Modules pour 540 millions d'euros

PARIS (Reuters) - Faurecia va ceder sa division "SAS" Cockpit Modules au groupe Motherson pour une valeur d'entreprise de 540 millions d'euros, annonce dimanche un communiqué. Forvia a sélectionné des actifs non stratégiques, sa priorité allant maintenant aux technologies pour le cockpit du futur, l’éclairage et les solutions d’électrification (notamment l’hydrogène). Le groupe s'est donné pour objectif de vendre un milliard d'euros d'actifs, un but qui sera atteint lorsque la vente de SAS Cockpit Modules sera finalisée. (Nicolas Delame, avec Gilles Guillaume)