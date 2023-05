Faurecia va céder à Cummins des activités aux Pays-Bas et aux Etats-Unis

23 mai (Reuters) - Faurecia a annoncé mardi la cession à Cummins d'une partie de ses activités dans le domaine du post-traitement des gaz d'échappement de véhicules utilitaires en Europe et aux Etats-Unis pour une valeur d'entreprise de 142 millions d'euros. L'accord prévoit le transfert au fabricant de moteurs diesel américain Cummins de deux usines de Faurecia situées à Roermond, aux Pays-Bas, et à Columbus, dans l'Indiana, aux Etats-Unis, a indiqué l'équipementier automobile dans un communiqué de presse. (Rédigé par Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)