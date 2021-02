Faurecia prévoit une marge opérationnelle supérieure à 8% du CA en 2025

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Faurecia a déclaré lundi viser un chiffre d'affaires proche de 25 milliards d'euros et une marge opérationnelle supérieure à 8% du chiffre d'affaires d'ici 2025.

"Globalement, le groupe devrait fortement surperformer le marché au cours des cinq prochaines années, et Faurecia est particulièrement bien placé sur les segments à forte croissance des véhicules haut de gamme, électriques et utilitaires, ainsi qu'en Chine", a déclaré le directeur général Patrick Koller, dans un communiqué publié à l'occasion d'une journée investisseurs de l'équipementier automobile.

En 2020, Faurecia, comme l'ensemble des acteurs de l'industrie automobile, a été touché par la crise du COVID-19 et a fait état d'un chiffre d'affaires de 14,65 milliards d'euros, en baisse de 17,5% sur un an, et d'une marge à 2,8% du chiffre d'affaires.

L'équipementier vise un chiffre d'affaires d'au moins 16,5 milliards d'euros pour 2021 et d'au moins 18,5 milliards d'euros pour 2022.

Faurecia prévoit également un retour de sa marge opérationnelle à un niveau proche de celui d'avant COVID, soit 7% du chiffre d'affaires en 2021 et 8% en 2022.

La décision du constructeur automobile Stellantis de distribuer sa participation dans Faurecia à ses actionnaires augmentera le flottant de Faurecia, améliorera son profil sur les marchés financiers et lui permettra d'affirmer sa stratégie commerciale en tant qu'entreprise indépendante, a par ailleurs déclaré le groupe.

(Dominique Vidalon, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)