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Faurecia place avec succès 700 millions d’euros d’obligations durables, de maturité 2026

Faurecia place avec succès 700 millions d’euros d’obligations durables, de maturité 2026

8 novembre (Reuters) - Faurecia SE:

* FAURECIA PLACE AVEC SUCCÈS 700 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS SENIOR LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE MATURITÉ 2026, AVEC UN COUPON DE 7,25%

* LES OBLIGATIONS DURABLES SONT ÉMISES DANS LE CADRE DU SUSTAINABILITY-LINKED FINANCING FRAMEWORK

* LE COÛT ÉCONOMIQUE DE CES OBLIGATIONS DURABLES POUR LE GROUPE, APRÈS CETTE OPÉRATION DE COUVERTURE, S'ÉTABLIT À 5,35% PAR AN

* FAURECIA UTILISERA LE PRODUIT NET DE L'OFFRE DES OBLIGATIONS DURABLES POUR REFINANCER PARTIELLEMENT LES PRÊTS RELAIS SOUSCRITS POUR L'ACQUISITION DE HELLA

* A LA SUITE DE L'ÉMISSION DES OBLIGATIONS DURABLES, LE MONTANT DES PRÊTS RELAIS SOUSCRITS POUR L'ACQUISITION D'HELLA SERA RÉDUIT À 500MEUR

* CE MONTANT SERA RÉDUIT 200MEUR APRÈS LA CLÔTURE DE LA CESSION DE HBPO

* DATE D'ÉMISSION ET DE RÈGLEMENT-LIVRAISON DES OBLIGATIONS EST PRÉVUE POUR LE 15 NOVEMBRE 2022 Texte original: https://bit.ly/3WMr47m Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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©2022 Reuters Reuters

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