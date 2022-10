Faurecia fournira à Hyvia des systèmes de stockage d'hydrogène

17 octobre (Reuters) - Faurecia a annoncé lundi:

* LA FOURNITURE À HYVIA, CO-ENTREPRISE ENTRE RENAULT ET PLUG, DE SYSTÈMES DE STOCKAGE D'HYDROGÈNE DE NOUVELLE GÉNÉRATION POUR LA PRODUCTION EN SÉRIE DU RENAULT MASTER H2-TECH

* CES SYSTÈMES SERONT PRODUITS DANS L'USINE D'ALLENJOIE (DOUBS) QUI DISPOSE D'UNE CAPACITÉ DE PRODUCTION DE PLUS DE 100.000 RÉSERVOIRS PAR AN.