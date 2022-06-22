Faurecia boucle son augmentation de capital de 705 ME
22 juin (Reuters) - Faurecia SE:
* ANNONCE LE SUCCÈS DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION D'UN MONTANT D'ENVIRON EUR 705 MLNS
* ÉMISSION DE 45 482 154 ACTIONS NOUVELLES DE EUR 7,00 DE VALEUR NOMINALE CHACUNE À UN PRIX DE SOUSCRIPTION UNITAIRE DE 15,50 EUROS
* A L'ISSUE DE LA PÉRIODE DE SOUSCRIPTION QUI S'EST ACHEVÉE LE 17 JUIN 2022, LA DEMANDE TOTALE S'EST ÉLEVÉE À ENVIRON 85,0 MLNS D'ACTIONS, SOIT ENVIRON EUR 1,3 MD, POUR UN TAUX DE SOUSCRIPTION DE 187%
* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON ET L'ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR EURONEXT PARIS DES ACTIONS NOUVELLES SONT PRÉVUS LE 24 JUIN 2022
* AUGMENTATION DE CAPITAL DESTINÉE À REFINANCER PARTIELLEMENT L'ACQUISITION DE HELLA EN PERMETTANT DE REMBOURSER UNE PARTIE DU CRÉDIT-RELAIS MIS EN PLACE
* LES ACTIONS SERONT, DÈS LEUR ÉMISSION, IMMÉDIATEMENT ASSIMILÉES AUX ACTIONS EXISTANTES FAURECIA ET SERONT NÉGOCIÉES SUR LA MÊME LIGNE DE COTATION Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)
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