Faibles variations sur les actions, les résultats prédominent

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue sans grand changement à l'ouverture mercredi et les Bourses européennes sont sur de timides variations à mi-séance, la session étant marquée par une quasi stabilité des rendements obligataires et une salve de résultats contrastés d'entreprises. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,08% pour le Dow Jones, de 0,02% pour le Standard & Poor's 500 mais une hausse de 0,12% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 fléchit de 0,21% à 7.623,09 points vers 12h00 GMT. À Francfort, le Dax abandonne 0,29% et à Londres, le FTSE cède 0,39%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,23%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,19% et le Stoxx 600 de 0,22%. La poursuite de l'accalmie dans le compartiment obligataire européen où le rendement du Bund allemand à dix ans a gagné 18 points de base entre vendredi et lundi, avant de se stabiliser mardi et ce mercredi autour de 2,30%, limite la pression sur les actions. Le Stoxx 600 est surtout animé par les publications d'entreprises, la hausse du compartiment de l'automobile (+1,4%) à la suite des bons résultats de Ford compensant le repli des secteurs de la santé (-0,6%) et de l'énergie (-0,88%). Ford bondit de 6% en avant-Bourse après la publication par le constructeur automobile d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu et l'annonce du versement d'un dividende supplémentaire aux actionnaires. Snap s'écroule de 31,3% en avant-Bourse après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel en deçà des prévisions. VALEURS EN EUROPE TotalEnergies cède 3,16% malgré un bénéfice net part du groupe record de 21 milliards de dollars au titre de 2023. Le géant français a cependant enregistré sur la période octobre-décembre un résultat net ajusté en dessous du consensus, dans un contexte de baisse du prix des hydrocarbures. Le producteur norvégien de pétrole et de gaz Equinor chute de 5,89% après l'annonce d'une réduction de trois milliards de dollars cette année des sommes versées aux actionnaires sur fond de ralentissement de la croissance de son bénéfice trimestriel. Vestas, le plus grand fabricant mondial d'éoliennes, grimpe en revanche de 6,24% à la faveur d'un bénéfice d'exploitation ajusté supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre. Stellantis, en hausse de 2,4%, a inscrit un record en séance à 22,07 euros, tandis que Renault progresse de 2,54%. Dans les autres compartiments, le brasseur danois Carlsberg (5,13%) est tiré par un chiffre d'affaires annuel meilleur que prévu, tandis que côté baisse, le joaillier Pandora cède 1,26% en raison de ventes en Chine inférieures aux attentes. Akzo Nobel est dans le rouge (-0,58%), le fabricant néerlandais de peintures et de revêtements ayant été affecté par l'hyperinflation en Turquie et en Argentine, tandis que Sainsbury's abandonne 3,66% après une actualisation de son plan d'économies et Deutsche Post -4,02% après l'annonce de la réduction de la participation de l'Allemagne dans le groupe de messagerie et de livraison de colis. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans recule légèrement à 2,308%, tout comme celui à deux ans qui s'affiche à 2,6132%, après leur récente hausse. La baisse plus forte que prévu de la production industrielle allemande en décembre (-1,6% par rapport à novembre) tempère en outre les propos d'Isabel Schnabel, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, qui a appelé, dans le Financial Times, à faire preuve de "patiente" sur la réduction attendue des taux par les marchés. "Nous sommes un peu en mode attentisme en ce moment (...) Je pense que la durée variera probablement dans les semaines à venir. Cela dépendra de la communication (des banquiers centraux) et des données", note Emmanouil Karimalis, stratège taux chez UBS. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans avance pour sa part de trois points de base, à 4,1288%, dans l'attente des interventions prévues de plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) comme Adriana Kugler, Michelle Bowman, Thomas Barkin ou encore Susan Collins. CHANGES Le dollar revient d'un pic de près de trois mois, cédant 0,16% face à l'euro qui s'échange à 1,0771. Contre un panier de devises de référence, billet vert recule de (-0,086%). La livre sterling s'affiche à 1,2631 dollar, en hausse de 0,27%. PÉTROLE Le marché pétrolier monte pour la troisième séance consécutive à la faveur de stocks de brut américains moins importants que prévu et d'une baisse des prévisions de croissance de la production aux Etats-Unis: le Brent gagne 0,75% à 79,18 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,80% à 73,90 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)