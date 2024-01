Faibles variations sur les actions avant l'inflation américaine

Faibles variations sur les actions avant l'inflation américaine













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue sur de faibles variations mercredi à l'ouverture en l'absence de catalyseur et les principales Bourses européennes sont légèrement dans le rouge à mi-séance dans un contexte d'attentisme avant la publication jeudi des chiffres mensuels de l'inflation américaine qui pourraient influer sur la trajectoire des taux d'intérêt. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,14% pour le Dow Jones et une quasi stabilité pour le Standard & Poor's 500 (-0,05%) et le Nasdaq (+0,08%) au lendemain d'une clôture déjà en ordre dispersé. À Paris, le CAC 40 fléchit de 0,1% à 7.419,53 points vers 12h10 GMT. À Francfort, le Dax abandonne 0,11% et à Londres, le FTSE, riche en valeurs liées aux matières premières, cède 0,35%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 reflue de 0,25%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,04% et le Stoxx 600 de 0,21%. Les ressources de base en Europe, en repli de 0,55%, pèsent sur la tendance sur le Stoxx 600 dans le sillage de la baisse des métaux, le marché faisant preuve de prudence avant la publication de l'inflation américaine. Les investisseurs attendent les données sur les prix à la consommation (CPI) pour le mois de décembre, prévus jeudi à 13h30 GMT, alors que la probabilité (63% contre 79% la semaine dernière) d'une baisse des taux d'intérêt de la Fed dès le mois mars perd du terrain selon le dernier baromètre Fedwatch de CME Group. Les économistes interrogés par Reuters prévoient une réaccélération du CPI le mois dernier à 0,2% sur un mois et à 3,2% sur un an, après une augmentation respectivement de 0,1% et 3,1% en novembre. La Fed tiendra sa prochaine réunion de politique monétaire les 30 et 31 janvier. En Europe, où l'évolution des taux d'intérêt est également un sujet de préoccupation, les prochaines décisions de la Banque d'Angleterre (BoE) et Banque centrale européenne (BCE) sont attendues le 1er février. En attendant, le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, a indiqué mercredi que l'inflation en zone euro pourrait se maintenir autour de ses niveaux actuels pendant un certain temps alors que l'économie du bloc pourrait avoir basculé en récession fin 2023. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Hewlett Packard Enterprise a annoncé mardi soir le rachat du spécialiste des réseaux Juniper Networks pour 14 milliards de dollars. L'action Juniper prend 1,3% en avant-Bourse mercredi après avoir bondi de 21,8% la veille à la suite des premières informations sur ce projet. Les valeurs liées aux cryptoactifs comme Riot Platforms, Coinbase et Marathon Digital perdent de 1,3% à 4,2% en avant-Bourse mercredi alors que la SEC a annoncé avoir été victime d'un faux message sur son compte X qui a fait monter brièvement le bitcoin. VALEURS EN EUROPE Sodexo (+0,29%) est dans le vert alors que sa division d'avantages aux salariés, Pluxee, a annoncé prévoir une croissance organique annuelle à deux chiffres de son chiffre d'affaires jusqu'en 2026. Sainsbury's, la deuxième chaîne de supermarchés en Grande-Bretagne, chute de 5,45%, en l'absence d'un relèvement de sa prévision de bénéfice annuel malgré une forte demande pour ses produits haut de gamme au cours du trimestre incluant les fêtes de Noël. Campari recule de 5,5% après avoir indiqué avoir conclu un placement privé d'actions et d'obligations de 1,2 milliard d'euros pour financer l'acquisition du producteur français de cognac Courvoisier. Le groupe suédois Skanska perd 2,97% après l'annonce de dépréciations d'actifs dans l'immobilier aux Etats-Unis. TAUX Les rendements obligataires en Europe marquent une pause mercredi après leur récente remontée, le dix ans allemand étant quasiment inchangé, à 2,184% à la suite d'un gain de 15 points depuis le début de l'année. Aux Etats-Unis, le rendement des bons du Trésor de même échéance cède moins de deux points de base, à 3,998%. CHANGES Le dollar se déprécie légèrement mercredi, de 0,07% face à un panier de devises de référence. L'euro se négocie à 1,0947 dollar (+0,15%) et la livre sterling à 1,2726 dollar (+0,17%). Dans les cryptomonnaies, le bitoin est volatil et prenait 0,5% à 45.634,07 dollars vers 12h10 GMT contre un repli de 1,3% dans la matinée après l'annonce de la SEC sur un faux message sur son compte X. La monnaie électronique la plus connue au monde est montée à pic de 21 mois, à 47.897 dollars, après ce faux message. PÉTROLE Le marché pétrolier monte dans un contexte de tensions au Moyen-Orient qui prennent le pas sur les inquiétudes économiques: le Brent gagne 0,21% à 77,75 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,29% à 72,45 dollars. PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU JOUR (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)