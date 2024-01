Faibles variations en vue en Europe avant l'inflation et des résultats de sociétés

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations lundi en l'absence de catalyseurs majeurs pour la séance jour et dans l'attente de la publication d'indicateurs comme l'inflation en zone euro et les ventes au détail aux Etats-Unis, ainsi que de nouveaux résultats d'entreprises. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,41% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,49% et le FTSE 100 à Londres 0,14%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,42%. En attendant la publication mercredi des prix mensuels à la consommation en zone euro et des ventes au détail aux Etats-Unis, principaux indicateurs de la semaine, les investisseurs n'ont à leur disposition ce lundi que les chiffres de la production industrielle en zone euro pour le mois de novembre et les données sur le produit intérieur brut (PIB) allemand pour 2023 alors qu'un ralentissement économique reste redouté. La semaine dernière, deux responsables de la Banque centrale européenne (BCE), Luis de Guindos et Isabel Schnabel, ont estimé que la zone euro pourrait avoir basculé en récession au dernier trimestre de 2023, tandis que les perspectives économiques à court terme demeurent moroses. Côté microéconomie, après les publications vendredi de JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup et Wells Fargo, la saison des résultats se poursuivra avec notamment Goldman Sachs et Morgan Stanley mardi aux Etats-Unis, tandis qu'en Europe, Renault, Richemont ou encore Burberry sont attendus, ce dernier ayant déjà émis un avertissement la semaine dernière sur sa prévision de bénéfice. Ce lundi marque par ailleurs le début du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, qui s'achèvera le 19 janvier. A WALL STREET La Bourse de New York a fini vendredi en ordre dispersé et sur de faibles variations, partagée entre les résultats mitigés des grandes banques américaines et un indicateur d'inflation renforçant l'hypothèse d'une prochaine baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed). L'indice Dow Jones a perdu 0,31%, ou 118,04 points, à 37.592,98 points. Le S&P-500, plus large, a grignoté 3,59 points, soit 0,08%, à 4.783.83 points. Le Nasdaq Composite a fini quasiment stable avec un gain de 2,58 points (0,02%) à 14.972,76 points. Sur la semaine, le S&P-500 a réalisé sa meilleure performance hebdomadaire depuis mi-décembre avec un gain de 1,84% tandis que le Dow a pour sa part progressé de 0,34% et le Nasdaq de 3,09%, sa plus forte hausse depuis début novembre. Les grandes banques de Wall Street ont donné vendredi le coup d'envoi de la saison des résultats d'entreprises et leurs publications ont été marquées par une baisse des bénéfices au quatrième trimestre. JPMorgan a fini en recul de 0,73%, Bank of America de 1,06% et Wells Fargo de 3,34%. Citigroup, qui a annoncé la suppression de 20.000 emplois, soit environ 8% de ses effectifs, au cours des deux prochaines années, s'est illustrée avec un gain de 1,04%. L'indice Dow Jones a surtout été pénalisé par le recul de 3,37% du titre UnitedHealth, l'assureur santé ayant annoncé des coûts plus élevés que prévu. La compagnie aérienne Delta Air Lines, elle, a chuté de 8,97% après un avertissement sur son bénéfice. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini sur un gain de 0,91% à 35.901,79 points, tandis que le Topix, plus large, a pris 1,22% à 2 524,6 points. Le Nikkei a atteint un nouveau record en 34 ans, portée par les banques et les entreprises de transport maritime. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd en revanche 0,21%, après avoir fléchi de 0,8% la semaine dernière. En Chine, le SSE Composite de Shanghai grappille 0,09%, tandis que le CSI 300 abandonne 0,17%. La banque centrale chinoise a accru ses injections de liquidités (89 milliards de yuans via des prises en pension à sept jours) mais a surpris les marchés en laissant son taux MLF (facilités de prêts à moyen terme) inchangé à 2,5% alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une baisse pour soutenir l'économie. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: CHANGES/TAUX Le dollar recule de 0,12% face à un panier de devises de référence, les contrats futurs montrant avec une probabilité de 75% que la Fed baissera ses taux dès mars, la croissance des prix à la production (PPI) aux Etats-Unis étant ressortie moins forte que prévu en décembre. L'euro avance de 0,14%, à 1,0964 dollar, tandis que la livre sterling s'affiche stable, à 1,2751 dollar. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est pratiquement inchangé, à 3,939%, après être tombé vendredi à un creux d'une semaine, à 3,916%. PÉTROLE Le marché pétrolier monte légèrement alors que les investisseurs surveillent la situation au Moyen-Orient et en mer Rouge ou les tensions s'aggravent: le Brent grignote 0,08% à 78,35 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grappille 0,04% à 72,65 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)