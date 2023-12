Faibles variations en vue en Europe avant l'inflation en zone euro

Faibles variations en vue en Europe avant l'inflation en zone euro













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations mardi à l'ouverture après des déclarations contrastées de banquiers centraux et avant la publication des chiffres de l'inflation en zone euro. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,13% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait prendre 0,15%. Le FTSE 100 à Londres est attendu en baisse de 0,04%. L'indice EuroStoxx 50 devrait progresser de 0,13%. Les marchés actions en Europe, qui restent sur cinq semaines de hausse d'affilée, devraient consolider leurs récents gains, d'autant que trois membres du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), dont Bostjan Vasle, ont jugé lundi prématuré d'évoquer une baisse des taux. Ce dernier estime en outre que la forte détente actuelle sur le marché obligataire pourrait être contre productive, conduisant à un cycle prolongé de taux élevés pour ramener l'inflation à 2%. L'évolution des prix à la consommation en novembre en zone euro sera connue à 10h00 GMT et le consensus Reuters table sur une progression stable à 2,4% sur un an. Une surprise à la hausse pourrait remettre en cause le scénario des marchés d'une baisse des taux de la BCE de 150 points de base en 2024. La Banque du Japon (BoJ), dernière des grandes banques centrales à poursuivre une politique accommodante, a quant à elle choisi mardi le statu quo, disant vouloir attendre davantage d'indices pour savoir si les salaires augmenteront suffisamment pour maintenir durablement l'inflation autour de son objectif de 2%. Aucun des analystes interrogés par Reuters ne s'attendait à un changement de politique au Japon mais 17 des 28 économistes pensaient que les taux négatifs de la banque seraient probablement supprimés en avril. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse lundi, dans un contexte d'optimisme persistant sur la trajectoire des taux de la Fed en attentant la publication d'une nouvelle série d'indicateurs cette semaine. L'indice Dow Jones a terminé pratiquement inchangé, gagnant 0,86 point (+0,002%), à 37.306,02 points. Le S&P-500, plus large, a gagné 21,37 points, soit 0,45%, à 4.740,56 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 90,89 points (0,61%) à 14.904,81 points. Les marchés demeurent soutenus par la dernière décision de politique monétaire de la Fed, la banque centrale ayant indiqué que son taux directeur avait atteint son pic, ou en était proche. Les données qui seront publiées cette semaine pourraient aider les investisseurs à affiner leurs paris sur la date à laquelle aura lieu la première baisse de taux : les marchés de swaps misent pour le moment sur deux baisses de 25 points de base d'ici juin 2024. Aux valeurs, Adobe a gagné 2,47% après que le groupe et Figma ont décidé d'abandonner leur projet de fusion à 20 milliards de dollars annoncé en septembre de l'année dernière. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini sur un gain de 1,41% à 33.219,39 points, dans un contexte d'affaiblissement du yen et de hausse des valeurs technologiques. Le Topix, plus large, a pris 0,73% à 2.333,81 points. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) est juste en dessous de son plus haut de quatre mois. En Chine, le SSE Composite de Shanghai a grignoté 0,05% et le CSI 300 a grappillé 0,14%. CHANGES/TAUX Le dollar baisse légèrement (-0,01%) face à un panier de devises de référence. L'euro avance de 0,14%, à 1,0937 dollar, tandis que la livre sterling s'affiche à 1,2674 dollar (0,25%). Le yen est volatil après les déclarations du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, à la suite des décisions de la banque centrale. La monnaie japonaise oscille entre 142,26 et 144,07 yens pour un dollar. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie d'environ quatre points de base, à 3,9163%, après une hausse de trois points la veille. Le rendement du Bund allemand à dix ans, qui a pris plus de six points de base lundi, recule de trois points mardi, à 2,043%. PÉTROLE Le pétrole reste en hausse, les attaques de rebelles yéménites houthis contre des navires en mer Rouge suscitant des inquiétudes sur l'approvisionnement. Le Brent grignote 0,01% à 77,96 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,25% à 72,29 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey et Blandine Hénault)