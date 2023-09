Faibles variations en Europe avant l'inflation américaine

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé mardi en matinée, sur de faibles variations, en attendant la publication mercredi des chiffres de l'inflation américaine, alors que le dollar et les rendements obligataires sont globalement stables. À Paris, le CAC 40 perd 0,11% à 7.270,28 points vers 07h55 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,34% après des chiffres montrant un ralentissement du marché de l'emploi. A Francfort, le Dax recule de 0,25%, plombé notamment par SAP. L'indice EuroStoxx 50 abandonne 0,13%, mais le FTSEurofirst 300 progresse de 0,15% et le Stoxx 600 de 0,13%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une stabilité pour le Dow Jones, une baisse de 0,26% pour le Standard & Poor's 500 et pour le Nasdaq au lendemain d'une séance dans le vert soutenue par Tesla (+10,09%) et son superordinateur Dojo qui alimente l'optimisme dans l'intelligence artificielle. Le dollar, qui a enregistré la semaine dernière une huitième session hebdomadaire d'affilée de gains, sa plus longue depuis 2014, a fini en repli lundi de 0,5% et est pratiquement inchangé mardi. L'ascension du billet vert est freinée par les déclarations du gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, qui a laissé entendre qu'un relèvement des taux d'intérêt à court terme au Japon pourrait avoir lieu en fin d'année, tandis qu'en Chine, les autorités se sont engagées à assurer le stabilité du yuan. Les rendements obligataires aux Etats-Unis sont stables, le dix ans s'affichant à 4,2881% avant la publication mercredi des prix à la consommation (CPI) pour le mois d'août, qui pourraient montrer un ralentissement de l'inflation de base, à 4,3% sur un an. Les marchés monétaires tablent largement sur une pause sur les taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) le 20 septembre, tandis qu'en zone euro, la probabilité d'une ultime hausse de 25 points des taux de la Banque centrale européenne (BCE) d'ici la fin de l'année est de 80%. La BCE se réunit jeudi et devrait fournir des éléments sur l'évolution des taux, tandis que la réunion de la Banque d'Angleterre (BoE) est prévue le 22 septembre. La forte croissance des salaires en Grande-Bretagne sur les trois mois à juillet, publiée ce jeudi, donne à penser aux investisseurs que la BoE pourrait elle-aussi opter pour une dernière hausse des taux dans le cycle actuel. En Bourse, le compartiment de la santé (+0,71%) soutient les indices en Europe avec notamment Getinge qui prend 4,04%. A l'inverse, les résulats de l'américain Oracle pèsent sur le compartiment européen des nouvelles technologies (-0,37%), surtout sur le Dax allemand où SAP recule de 1,57%. A Londres, AB Foods, la maison mère de Primark, avance de 1,24% à la faveur du relevement de ses perspectives de bénéfice pour l'ensemble de l'année pour la deuxième fois en quatre mois. A Paris, Rallye plonge de 10,34%, l'AMF ayant infligé une sanction à la maison mère de Casino (-3,60%) pour manipulation de marché. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)