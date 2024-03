Faibles variations boursières en Europe avant l'audition de Powell

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations mercredi en matinée dans un contexte de prudence avant une intervention du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell et plusieurs indicateurs macroéconomiques attendus dans la journée. À Paris, le CAC 40 grignote 0,20% à 7.948,54 points vers 08h45 GMT. À Londres, le FTSE 100 grappille 0,23% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,11%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,35%, le FTSEurofirst 300 de 0,16% et le Stoxx 600 de 0,24%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,19% pour le Dow Jones, de 0,30% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,59% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance de nette baisse avec le repli des valeurs technologiques, dont Apple. A lire aussi... Les investisseurs attendent à 15h00 GMT l'audition du président de la Fed, Jerome Powell, devant des élus du Congrès américain, dans l'espoir d'y déceler des éléments sur la trajectoire des taux directeurs alors que le calendrier d'une baisse du loyer de l'argent est désormais décalé par les marchés à juin, voire juillet. La vigueur de l'économie américaine, comme pourraient encore en témoigner les chiffres de l'enquête ADP et le rapport Jolts sur les offres d'emplois prévus dans la journée, agissent comme des freins à un assouplissement monétaire dans l'immédiat. Les analystes de Citi ont noté mardi "un environnement beaucoup moins favorable dans lequel une inflation élevée est de plus en plus susceptible de maintenir les taux directeurs à un niveau élevé jusqu'à ce que l'activité ralentisse plus fortement". Les annonces de la Banque du Canada (BoC) à 15h00 GMT, première des grandes banques centrales à rendre une décision de politique monétaire ce mois-ci, pourraient donner un premier aperçu des débats actuels. Côté indicateurs économiques, le Livre beige de la Fed sera publié à 19h00 GMT, tandis qu'en zone euro, les ventes au détail sont prévus à 10h00 GMT. En Bourse, le rebond des ressources de base (+0,76%), pénalisé la veille par l'absence de mesures de relance majeures de la part de Pékin à l'ouverture de la session annuelle du Parlement chinois, offre un peu de soutien aux indices. Aux valeurs, Scor grimpe de 10,62%, signant la meilleure performance du SBF 120 à la faveur d'un résultat net en hausse au quatrième trimestre et de l'annonce du versement d'un dividende aux actionnaires. Dassault Aviation fléchit de 3,98% après avoir fait état de prises de commandes et de livraisons en baisse en 2023. Ailleurs en Europe, DHL Group chute de 4,71% après l'annonce de prévisions pour 2024 inférieures à celles du marché, tandis que Symrise (+4,05%), fabricant d'arômes et de parfums, est porté par un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes pour 2023. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)