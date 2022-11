Faibles écarts en vue en Europe, la Chine et la Fed incitent à la prudence

PARIS (Reuters) - Les actions européennes sont attendues sur une note prudente mardi, les investisseurs semblant peiner à trouver un cap entre les derniers signes en date de ralentissement de l'économie mondiale, la poursuite de l'assouplissement des restrictions sanitaires en Chine et les déclarations des responsables de la Réserve fédérale américaine.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,13% pour le Dax à Francfort et de 0,18% pour l'EuroStoxx 50 tandis que le CAC 40 à Paris pourrait prendre autour de 0,2% selon les premières indications disponibles. À Londres, le FTSE 100 est en revanche donné en repli de 0,15%.

Plusieurs grandes villes chinoises ont commencé à réduire les tests à grande échelle de détection du coronavirus, quelques jours après l'annonce par Pékin d'un assouplissement de certaines mesures sanitaires. Mais le nombre de cas de COVID-19 dans le pays reste orienté à la hausse.

Les indicateurs chinois du jour sont en outre plus que mitigés: la croissance de la production industrielle est revenue à 5% sur un an en octobre après 6,3% en septembre et les ventes au détail ont diminué de 0,5%, leur première baisse depuis mai, alors que le consensus les attendait en hausse de 1%.

Au Japon, le produit intérieur brut (PIB) accuse une contraction inattendue de 0,3% au troisième trimestre, la première en un an, la faiblesse du yen et l'augmentation des prix à l'importation ayant pesé sur la consommation et l'investissement.

Ces chiffres alimentent donc les interrogations sur le risque d'une dégradation de la conjoncture économique internationale dans les mois à venir alors que les grandes banques centrales poursuivent le resserrement monétaire.

La séance à venir pourrait en outre relancer le débat sur l'inflation aux Etats-Unis puisque les chiffres mensuels des prix à la production sont attendus à 13h30 GMT.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse lundi après avoir hésité en cours de séance sur les conclusions à tirer de déclarations de responsables de la Réserve fédérale sur le rythme de la hausse des taux d'intérêt, après l'élan d'optimisme qui avait alimenté son rallye la semaine dernière.

L'indice Dow Jones a cédé 0,63%, ou 211,16 points, à 33 536,7, le Standard & Poor's 500 a perdu 35,68 points, soit 0,89%, à 3.957,25 et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 127,11 points (-1,12%) à 11.196,22.

La séance a commencé dans le rouge au lendemain des propos de l'un des gouverneurs de la Fed, Christopher Waller, selon lesquels un éventuel ralentissement du rythme de la politique de resserrement monétaire en décembre ne devrait pas être interprété comme un "relâchement" de la lutte contre l'inflation.

Mais les indices sont brièvement repassés dans le vert après une déclaration de la vice-présidente de la Fed, Lael Brainard, selon laquelle la banque centrale devrait bientôt commencer à réduire le rythme de ses hausses de taux.

La prudence et les prises de bénéfice ont ensuite repris le dessus.

Amazon a perdu 2,28% après la publication d'un article du New York Times selon lequel le géant du commerce en ligne s'apprête à licencier quelque 10.000 employés pour anticiper le ralentissement économique.

Les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant une ouverture en légère hausse.

EN ASIE

À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en hausse de 0,1%, soutenu par des achats à bon compte et par les bons résultats de plusieurs grands groupes bancaires.

Les investisseurs ont ainsi pratiquement ignoré l'annonce d'une contraction inattendue de 0,3% de l'économie japonaise au troisième trimestre.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai prend 1,32% et le CSI 300 1,6% au lendemain de l'entretien entre les présidents chinois et américain, perçu comme l'amorce d'une détente entre les deux premières puissances économiques de la planète.

CHANGES

Le dollar reprend du terrain face au yen et varie peu face aux autres grandes devises, les dernières déclarations des responsables de la Fed lui assurant un soutien au moins temporaire.

Il s'apprécie de 0,34% face au yen à 140,36 et il est pratiquement inchangé contre l'euro à 1,0329 (+0,04%).

TAUX

Les rendements des bons du Trésor américain sont stables dans les échanges en Asie, après être montés lundi après les propos des responsables de la Fed, interprétés comme la confirmation de la poursuite de la hausse des taux.

Le dix ans s'affiche à 3,8686% et le deux ans à 4,3951%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier recule, l'augmentation du nombre de cas de COVID-19 en Chine alimentant les craintes d'une baisse de la demande de brut au lendemain de la révision à la baisse des prévisions de l'Opep.

Le Brent abandonne 0,55% à 92,63 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,86% à 85,13 dollars.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Matthieu Protard)