Facebook va labelliser les publications sur les vaccins contre le COVID-19

Crédit photo © Reuters

par Elizabeth Culliford

NEW YORK (Reuters) - Facebook a annoncé lundi son intention de labelliser les messages sur sa plate-forme qui traitent de la sécurité des vaccins et bientôt, toutes les publications sur les vaccins, alors que le réseau social est la cible de critiques quant à son rôle dans la désinformation sur ce sujet.

La société a déclaré dans une publication sur son site qu'elle lançait également un outil aux États-Unis pour indiquer aux gens où se procurer les vaccins contre le COVID-19.

Facebook et Instagram, qui ont récemment renforcé leurs politiques après avoir longtemps adopté une approche non interventionniste à l'égard de la désinformation sur les vaccins, hébergent un nombre important de comptes, pages et groupes qui partagent de fausses informations sur ce sujet.

Le chef de produit de Facebook, Chris Cox, a déclaré dans une interview que l'entreprise prenait les fausses allégations virales "très au sérieux", mais a précisé qu'il y avait "une vaste zone grise de personnes qui ont des préoccupations (...) que certains nomment désinformation et d'autres doute."

"La meilleure chose à faire dans cette vaste zone grise est de présenter des informations faisant autorité de manière utile, de prendre part à la conversation et de le faire avec des experts de la santé", a-t-il ajouté.

Le groupe a ainsi annoncé qu'il labelliserait les publications Facebook et Instagram qui mentionnent la sécurité des vaccins avec un texte indiquant qu'ils passent par des tests de sécurité et d'efficacité avant d'être approuvés.

(Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)