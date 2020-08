Facebook pourrait se fermer aux publicités politiques après le 3 novembre

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Facebook envisage de suspendre la diffusion de publicités politiques après les élections américaines du 3 novembre afin de lutter contre la désinformation post-électorale, a-t-on appris vendredi de source proche des discussions au sein du groupe.

Cette personne, qui a requis l'anonymat car elle n'est pas autorisée à s'exprimer au nom de Facebook, a expliqué que la direction du réseau social avait des discussions avec des spécialistes sur plusieurs scénarios en vue du scrutin du 3 novembre et de ses suites, dont l'un pourrait conduire à empêcher Donald Trump d'utiliser Facebook pour contester les résultats.

Le New York Times a rapporté vendredi, en citant des sources non identifiées, que le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, et plusieurs dirigeants du groupe participaient à des réunions quotidiennes pour débattre des moyens de réduire le risque de voir le réseau social utilisé pour remettre en cause les résultats des élections du 3 novembre et qu'ils avaient envisagé de bannir toutes les publicités politiques après le scrutin.

"Il a déjà été rapporté que nous envisagions une série d'options concernant la publicité politique au moment de la clôture de la période électorale", a déclaré un porte-parole de Facebook dans un communiqué. Il s'est refusé à toute précision.

Twitter a banni la publicité politique l'an dernier mais Facebook continue de dire qu'il n'entend pas limiter les débats politiques.

Judd Deere, porte-parole de la Maison blanche, a déclaré dans un communiqué que "le président Trump continuera de travailler à assurer la sécurité et l'intégrité de nos élections".

(Elizabeth Culliford et Neha Malara, version française Marc Angrand)