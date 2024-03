Facebook et Instagram de nouveau accessibles après une panne mondiale

(Actualisé tout du long) par Jaspreet Singh et Aditya Soni 5 mars (Reuters) - Les réseaux sociaux Facebook et Instagram, propriétés de Meta Platforms, étaient de nouveau accessibles mardi après avoir connu un problème technique les ayant rendu hors service pendant plus de deux heures pour des centaines de milliers d'utilisateurs à travers le monde. D'après le site internet Downdetector.com, qui répertorie de telles pannes, les perturbations sur les deux réseaux sociaux ont commencé autour de 15h00 GMT, connaissant ensuite un pic avec quelque 550.000 signalements d'une panne de Facebook et environ 92.000 pour Instagram. A lire aussi... Via le réseau social X, un porte-parole de Meta a indiqué qu'un "problème technique a provoqué plus tôt aujourd'hui des difficultés pour certains à accéder à plusieurs de nos services. Nous avons résolu le problème". Andy Stone n'a pas donné de précisions sur l'incident. Meta, dont le titre était en repli de 1,2% dans l'après-midi à Wall Street, n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Quelque 3,19 milliards de personnes utilisent quotidiennement à travers le monde des applications du géant technologique, qui possède aussi la messagerie WhatsApp et le réseau social Threads. Une interface utilisée pour l'application WhatsApp Business a également connu des soucis de fonctionnement, d'une ampleur moindre. Plusieurs employés de Meta ont déclaré sur l'application de messagerie anonyme Blind qu'ils n'étaient pas en mesure d'accéder aux systèmes internes de l'entreprise, leur laissant craindre qu'ils avaient été licenciés, selon des messages consultés par Reuters. (Rédigé par Jaspreet Singh et Aditya Soni à Bangalore, avec la contribution de Katie Paul à New York; version française Jean Terzian, édité par Blandine Hénault et Tangi Salaün)