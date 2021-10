Facebook et Instagram à nouveau confrontés à des difficultés

(Reuters) - Des utilisateurs de Facebook éprouvent à nouveau des difficultés à accéder à certains services, comme Messenger, ainsi qu'à leur compte Instagram, a reconnu vendredi le groupe américain, quatre jours après la panne géante qui a paralysé le réseau social pendant six heures.

Certains utilisateurs n'arrivent pas à charger leur flux Instagram ou à envoyer des messages avec Messenger, a indiqué Facebook sur son compte Twitter.

"Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible et nous nous excusons pour tout inconvénient", dit le groupe, qui ne précise pas l'origine des difficultés.

Le site spécialisé Downdetector, qui comptabilise les messages d'alertes relayés par les utilisateurs, dit avoir collecté plus de 36.000 rapports d'erreur concernant Instagram vendredi, et 800 concernant Facebook Messenger. Le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé.

La panne géante à laquelle a été confronté Facebook lundi, imputée à une erreur de maintenance, avait privé des milliards d'utilisateurs d'accès à Facebook, Instagram et WhatsApp.

(Subrat Patnaik à Bangalore, version française Tangi Salaün)