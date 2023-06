Face aux pénuries, Macron veut sécuriser la production de 450 médicaments

CHAMPAGNE, Ardèche (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé mardi la création d'une liste de 450 médicaments prioritaires dont la production devra être sécurisée, par le biais de relocalisations ou de la diversification des approvisionnements, afin d'éviter de nouvelles pénuries dans les pharmacies en France. Sur cette liste, "évolutive", dont le contenu sera détaillé par le ministre de la Santé François Braun, "on n'a pas le droit d'avoir des faiblesses", a déclaré le chef de l'Etat lors d'un discours au siège des laboratoires Aguettant en Ardèche. Parmi ces 450 produits figure une "liste coeur" d'une cinquantaine de médicaments essentiels dont la moitié verront leur production relocalisée ou augmenter significativement dans les prochaines semaines, a dit le président de la République. Huit nouveaux projets de relocalisation seront soutenus par l'Etat pour un investissement total de plus de 160 millions d'euros dans le cadre du plan France 2030, a encore rappelé le chef de l'Etat, qui multiplie ces dernières temps les déplacements autour du thème de la réindustrialisation du pays. L'intégralité de la chaîne d'approvisionnement du midazolam, un sédatif, ainsi que six anti-cancéreux seront notamment relocalisés en France. "La solution de long-terme pour éviter les pénuries dans nos pharmacies, c’est bien de retrouver des usines", a dit Emmanuel Macron dans un tweet avant son déplacement en Ardèche. Il a également fait savoir sur Twitter que le groupe britannique GSK allait investir 22 millions d'euros sur son site de Mayenne pour moderniser les unités de production existantes et recruter du personnel. La France, comme d'autres pays européens, a été touchée cet hiver par une pénurie de médicaments, dont beaucoup utilisés couramment, en raison notamment d'une recrudescence anormalement précoce des infections respiratoires. La crise du COVID-19 avait aussi mis en avant la dépendance du pays concernant son approvisionnement en produits pharmaceutiques. "Déléguer à d’autres la production de nos produits pharmaceutiques essentiels est une impasse pour le pays", a estimé Emmanuel Macron, appelant de nouveau à localiser en France les filières stratégiques comme dans le domaine automobile et de la transition énergétique. (Rédigé par Blandine Hénault et Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)