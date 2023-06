Face aux pénuries, Macron veut relocaliser les usines de médicaments en France

PARIS, 13 juin (Reuters) - Emmanuel Macron doit faire mardi des "annonces majeures" sur le retour de la production en France de médicaments essentiels face aux pénuries qui ont touché ces derniers mois les pharmacies. "La solution de long-terme pour éviter les pénuries dans nos pharmacies, c'est bien de retrouver des usines", a-t-il dit dans un tweet avant un déplacement dans la journée sur le site du laboratoire Aguettant, en Ardèche. Le chef de l'Etat annonce d'ores et déjà que le groupe britannique GSK va investir 22 millions d'euros sur son site de Mayenne pour moderniser les unités de production existantes et recruter du personnel. La France, comme d'autres pays européens, a été touchée cet hiver par une pénurie de médicaments, dont beaucoup utilisés couramment, en raison notamment d'une recrudescence anormalement précoce des infections respiratoires. La crise du COVID-19 avait aussi mis en avant la dépendance du pays concernant son approvisionnement en produits pharmaceutiques. "Déléguer à d'autres la production de nos produits pharmaceutiques essentiels est une impasse pour le pays", a estimé Emmanuel Macron, appelant de nouveau à localiser en France les filières stratégiques comme dans le domaine automobile et de la transition énergétique. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)