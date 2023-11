Face aux critiques de l'étranger, la Chine s'engage à élargir l'accès à son marché

SHANGHAI (Reuters) - La Chine va élargir l'accès à son marché et augmenter ses importations, a annoncé dimanche le Premier ministre chinois Li Qiang lors de l'Exposition internationale d'importation de Chine, à Shanghai. Li Qiang a affirmé que la Chine était engagée à ouvrir son économie et a annoncé que le montant des importations chinoises de biens et services devrait atteindre 17.000 milliards de dollars dans les cinq prochaines années. "Peu importe comment le monde change, le rythme de l'ouverture de la Chine ne faiblira jamais et sa détermination à partager des opportunités de développement avec le monde ne changera jamais", a-t-il déclaré lors de son discours inaugural de l'Exposition internationale d'importation de Chine. Cette foire internationale a été lancée par le président Xi Jinping en 2018 pour promouvoir le libre-échange chinois et répondre aux critiques sur son excédent commercial avec de nombreux pays. Handicapé par l'épidémie de coronavirus, l'événement a reçu cette année les critiques de la Chambre européenne de commerce vendredi qui l'a qualifié de "vitrine politique" (Brenda Goh à Shanghai et Martin Quin Pollard à Pékin; version française Zhifan Liu)