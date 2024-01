Face aux appels à la démission, Oudéa-Castera dit son "ambition" pour l'école

PARIS (Reuters) - Plongée dans la tourmente d'une polémique sur la scolarisation de ses enfants dans le privé depuis sa nomination à la tête d'un super-ministère de l'Education nationale et des Sports, Amélie Oudéa-Castera a dit mardi vouloir continuer à assumer sa mission malgré les appels à la démission venant d'une partie de l'opposition. "Maintenant, avançons", a lancé Amélie Oudéa-Castera à l'Assemblée nationale, après avoir défendu sa "sincérité" face aux "attaques personnelles" en réponse au député Rodrigo Arenas (La France insoumise, extrême gauche) qui venait de lui demander de démissionner. "J'ai de l'ambition pour l'école, je veux soutenir toute la communauté éducative pour remettre l'ascenseur social en marche", a dit la ministre pendant la séance de Questions au gouvernement, en promettant de faire des propositions au Premier ministre Gabriel Attal sur la question du remplacement des enseignants absents. La ministre s'était rendue un peu plus tôt dans une école élémentaire publique, située rue Littré dans le VIe arrondissement de Paris, qu'elle avait mis en cause sur des heures d'absence non remplacées pour justifier la scolarisation de ses enfants au sein de l'établissement catholique privé Stanislas. "J'ai pu revenir sur ces excuses que je leur devais de les avoir blessés", a déclaré Amélie Oudéa-Castera à la sortie de l'établissement alors qu'elle était copieusement huée par des manifestants. "C'était aussi une conversation qui était utile, constructive dans laquelle on a évoqué ensemble l'avenir de l'école", a ajouté la ministre. "C'est cette feuille de route que je vais continuer à porter en restant à l'écoute". La ministre a entamé lundi des rencontres avec les syndicats d'enseignants dans une ambiance tendue alors qu'un appel à la grève dans l'Education nationale a été lancé le 1er février. Des appels à la démission ont fusé ces derniers jours dans les rangs de l'extrême gauche et de l'extrême droite. "Je ne vois pas comment elle peut continuer à porter un projet politique pour l'école de la République", a estimé mardi sur BFMTV/RMC Mathilde Panot, cheffe de file des députés La France insoumise (LFI). (Rédigé par Blandine Hénault et Tangi Salaün, édité par Nicolas Delame)