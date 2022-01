Face à la pénurie de main-d'oeuvre, l'Allemagne devra compter sur une immigration massive, dit Habeck

BERLIN (Reuters) - L'Allemagne aura besoin de l'immigration à grande échelle pour éviter que de graves pénuries de main-d'œuvre ne pèsent sur la productivité et le bon déroulement de la transition énergétique, a déclaré mardi le ministre de l'Economie Robert Habeck.

"Nous avons 300.000 emplois à pourvoir aujourd'hui, et nous nous attendons à ce que ce chiffre grimpe encore pour atteindre un million voire plus. Si nous ne comblons pas ce manque, nous aurons de réels problèmes de productivité", a-t-il prévenu lors d'une conférence de presse.

Si mettre l'accent sur la formation et rendre les emplois plus compatibles avec la vie de famille peuvent améliorer la situation, le recours à une plus grande immigration serait essentielle, "pour les ingénieurs, pour les artisans, pour les soignants. Nous devons organiser cela", a insisté le ministre de l'Economie.

(Reportage Thomas Escritt ; version française Khadija Adda-Rezig, édité par Sophie Louet)