FA Cup : Hold-up chanceux de Liverpool à Arsenal pour se qualifier

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Dans le gros choc des 32e de finale de la FA Cup, Liverpool s'est imposé, à l'Emirates Stadium, face à Arsenal (0-2). Privés de Mohamed Salah parti à la CAN, les Reds ont été malmenés durant la majeure partie de ce match. Les Gunnners ont été incisifs au milieu de terrain pour se créer des occasions, dont celle de Martin Odergaard qui a touché la barre (11'). Mais les Reds ont tenu bon pour créer le hold-up parfait en ouvrant le score à dix minutes de la fin grâce à un but contre son camp de Jakub Kiwior (80'). Luis Diaz doublera la mise au bout du temps additionnel (90 + 5') sur un service de Diogo Jota pour mettre fin aux espoirs des hommes de Mikel Arteta pour qui l'aventure s'arrête ici.