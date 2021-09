F1 : Verstappen surclasse les qualifications

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Max Verstappen seul au monde cet après-midi. 10e pole position en carrière pour le Néerlandais à domicile. Le pilote Red Bull devance Lewis Hamilton et Valteri Bottas. A noter la belle qualification de Pierre Gasly 4e sur la grille. Retour sur cette qualification. Une Q1 marquée notamment par l'élimination de Vettel et Stroll (Aston Martin) bloqués dans le dernier tour par les Haas de Mazepin et Schumacher. S'en suit alors une Q2 complètement folle, marquée par deux drapeaux rouges causés par les deux Williams. Russell sort en tête-à-queue et tape le muret, puis son coéquipier au restart lui aussi est victime d'un tête-à-queue. Le Britannique se classe finalement 11e au volant de sa Williams. Et enfin en Q3, devant une foule acquise à sa cause, Verstappen survole la dernière partie de la séance. Du côté de chez Ferrari, c'est la grise mine avec une 5e et 6e place pour Leclerc et Sainz.