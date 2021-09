F1 : Verstappen roi à domicile

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Verstappen prophète en son pays avec sa victoire lors du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort. 7e succès de la saison et 17e victoire en carrière pour le Néerlandais.

Une course qui s'est déroulée dans une ambiance survoltée et acquise au local du week-end.

Lewis Hamilton a tenté d'arracher la victoire par une stratégie différente (tentative d'undercut au tour 20 et 39), mais la Red Bull est restée en tête tout au long du Grand Prix. Valtteri Bottas complète le podium.

Dans le reste de la course, Pierre Gasly (Alpha Tauri) réalise une course solide avec une 4e place. Fernando Alonso n'a pas démérité non plus et signe une 6e place. Sergio Perez, coéquipier du vainqueur du jour, se classe lui 8e après-être parti de la voie des stands.

Au classement, Max Verstappen repasse devant Lewis Hamilton avec 3 petits points d'avance (224,5 contre 221,5). Rendez-vous dès le week-end prochain en Italie à Monza.