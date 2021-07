F1 : La pole pour Verstappen

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Déjà leader sur les essais libres 1 et 2, Max Verstappen a remporté cet après-midi la première course sprint qualificative de l'histoire de Formule 1 au Grand Prix de Grande-Bretagne. Le pilote Red Bull a bouclé les 17 tours du circuit de Silverstone en premier et s'est adjugé les trois points ainsi que la pole position pour le Grand Prix demain, alors que son coéquipier Sergio Perez a dû abandonner à l'entame du dernier tour. Le Néerlandais a terminé devant les Mercedes de Lewis Hamilton (+1''430) et Valterri Bottas (+7''502) qui ont été crédité respectivement de deux points et un point. Charles Leclerc (Ferrari) partira quatrième, tandis que Carlos Sainz (Ferrari), onzième, a perdu huit places. Du côté des Français, Esteban Ocon (Alpine) et Pierre Gasly (AlphaTauri) ont chuté par rapport à ce matin et seront dixième et douzième sur la grille de départ.