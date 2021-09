F1 : La 100e pour Hamilton qui prend les commandes du championnat

par Adrien Verger (iDalgo)

Il aura fallu attendre les 5 derniers tours pour voir la course s'enflammer avec l'arrivée de la pluie. Le départ, lui, n'était pas en faveur de Lewis Hamilton qui dégringolait à la 6e place, butant longtemps sur Daniel Ricciardo. Mais l'arrêt aux stands de la Mclaren lui permettait de remonter progressivement sur ses adversaires. Et ce n'est qu'avec l'apparition de la pluie que le Britannique a pu dépasser Lando Norris, leader depuis le 13e tour. Verstappen, parti 20e et dernier, a réussi une folle remontée pour terminer 2e, se jouant de 5 pilotes dans les derniers tours. Une deuxième place qui lui fait perdre la place de leader au championnat du monde. Mais il limite grandement la casse, lui qui a désormais deux points de retard sur Hamilton. Sainz complète le podium de ce Grand Prix de Russie.