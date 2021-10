F1 : Hamilton le plus rapide

par Adrien Verger (iDalgo)

En ce week-end de Grand Prix, Lewis Hamilton a opté pour un changement de pièce de son moteur et se verra ainsi pénalisé d'au moins 10 places sur la grille de départ dimanche. Ce qui ne l'a pas empêché de réaliser les meilleurs temps des séances d'essais libres 1 et 2 qui se déroulaient aujourd'hui à Istanbul. Dans sa Mercedes, le Britannique a signé un temps de 1'24"178 aux EL1, devançant de près d'une demi-seconde Max Verstappen. Leclerc complète le podium. Ocon et Gasly ont eux terminé 6e et 8e. Lors des essais libres 2, Hamilton a cette fois-ci devancé Leclerc et Bottas. Verstappen, 5e et derrière son coéquipier Perez, a terminé à plus de 6 dixièmes du septuple champion du monde.