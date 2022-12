F1 : Frédéric Vasseur prend les commandes de Ferrari !

par Lilian Moy (iDalgo)

On connait le nom du nouveau directeur de Ferrari et il est français ! Frédéric Vasseur a en effet été choisi pour remplacer Mattia Binotto, remercié il y a quelques jours... C'est le premier tricolore à occuper ce poste depuis Jean Todt entre 1993 et 2007. Le Français avait été un des artisans majeur du retour de la marque au Cheval cabré au premier plan avec les cinq titres mondiaux consécutifs de Michael Schumacher. Vasseur va aussi retrouver Charles Leclerc, pilote dont il est proche et qu'il a déjà dirigé à deux reprises : en 2016 pour son titre en GP3 puis en 2018 lors de la première année en Formule 1 du Monégasque. L'actuel patron d'Alfa Romeo Racing, position qu'il occupe depuis 2017, prendra son poste à partir du 9 janvier.