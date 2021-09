F1 : Bottas victorieux, la pole pour Verstappen

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Pour la deuxième course de qualification sprint de la saison au Grand Prix d'Italie, Max Verstappen (Red Bull) a décroché la pole position en finissant derrière Valtteri Bottas (Mercedes). Le Finlandais est en effet sorti victorieux et a remporté les trois points, mais il partira en fin de grille demain pour avoir installé un quatrième bloc-moteur cette année. Les pilotes McLaren Daniel Ricciardo et Lando Norris seront placés juste derrière le leader du classement général et devant son poursuivant, Lewis Hamilton (Mercedes). Handicapé par un très mauvais départ, le Britannique a dû batailler pour finir dans le Top 5. Il a notamment profité du choc entre l'Australien et Pierre Gasly (AlphaTauri). De retour sur les terres de sa victoire l'an passé, le Français a été contraint à l'abandon à cause d'un aileron arraché. Enfin, Esteban Ocon s'élancera en 12e position demain.