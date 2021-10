F1 : Bottas vainqueur, Verstappen reprend les rênes du championnat

par Adrien Verger (iDalgo)

Le 16e Grand Prix de F1 de la saison, en Turquie, a été remporté par le Finlandais Valtteri Bottas. Au volant de sa Mercedes, il devance Max Verstappen et Sergio Perez, tous deux pilotes Red Bull. Hamilton, parti 11e, prend la 5e place derrière le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari). Lors d'un Grand Prix disputé sous la pluie ou aucun pilote n'a abandonné, les deux Français, Gasly (Alpha Tauri) et Ocon (Alpine), ont terminé dans les points, respectivement 6e et 10e. Au classement général, Le Néerlandais Max Verstappen reprend les commandes et compte désormais 6 points d'avance sur le Britannique Lewis Hamilton. Avec 177 points, Bottas complète le podium. Le premier Français, Gasly, est 9e avec 66 points.