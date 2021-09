F1 : Bottas le plus rapide

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Valtteri Bottas en pôle position de la course sprint. À l'issue d'un dernier tour de folie, le Finlandais a chipé la première place à son coéquipier Lewis Hamilton. Max Verstappen s'élancera demain de la troisième place. À noter la belle performance de Pierre Gasly 6e. Petite déception dans le clan Aston Martin et Alpine où les deux voitures n'ont pas passé le cap de la Q2.

Avec le nouveau format de qualification testé ce week-end, la qualification d'aujourd'hui détermine la grille de départ pour la course sprint de demain après-midi. Et le résultat de celle-ci établira la composition de la grille de départ de la course de dimanche.

Mais, quel que soit le résultat de la course sprint de demain, Valtteri Bottas partira du fond de la grille dimanche en raison d'un changement complet de moteur chez le Finlandais. Cela n'aura pas d'incidence pour la course de demain où le pilote Mercedes partira en pôle.