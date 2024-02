ExxonMobil étudie des offres sur ses actifs en Argentine - source

ExxonMobil étudie des offres sur ses actifs en Argentine - source













Crédit photo © Reuters

par Eliana Raszewski BUENOS AIRES (Reuters) - ExxonMobil étudie des offres pour ses actifs pétroliers et gaziers situés dans la réserve de gaz de schiste de Vaca Muerta, en Argentine, a déclaré vendredi une source au fait du dossier, qui a précisé qu'elles pouvaient ne pas aboutir. Ces commentaires font suite à la publication par Bloomberg d'une information selon laquelle la major pétrolière étudierait la possibilité de vendre pour 1 milliard de dollars (924,21 millions d'euros) d'actifs à Vaca Muerta. "Le processus a commencé en août, il continue d'avancer et les offres sont en cours d'évaluation", a déclaré la source, qui a requis l'anonymat en raison de la confidentialité des discussions. ExxonMobil a reçu des offres au début du mois, a-t-elle ajouté. A lire aussi... "Ils ont présenté des offres contraignantes au début du mois de février. Il n'y a pas de délai ou de date butoir pour donner une réponse sur la poursuite de l'opération. Les offres sont en cours d'évaluation par les actionnaires", a déclaré la source. (Reportage Eliana Raszewski, version française Kate Entringer)